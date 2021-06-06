全國疫情嚴峻，面對即將到來的端午連假，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，端午節別返鄉，避免疫情擴散，並要求公共運輸量維持在2成以下，不過卻有不少網友發現，台鐵、高鐵南下對號列車座位，幾乎都已售罄，令不少人擔憂端午將成為「疫情失速列車」。

全國自5月19日升級至三級警戒，面對端午連假返鄉潮，陳時中大呼「沒事別返鄉」，同時要求交通部將大眾運輸運能減至2成，把長途移動造成的感染、散布機率降低，拜拜採購也要注意分流。

但不少網友上雙鐵網站欲購買車票，發現6月11及12日的南下對號列車座位，幾乎都已完售，由於疫情遲遲未見減緩，因此擔憂會引發另一波新的破口。

對此，台鐵回應，端午節假期自5月14日開放訂票以來，售票張數已由13.6萬張遽減至3.3萬張，退票率約為7成6，且每日持續有退票情形，預估端午節假期售票張數可降至3萬張以下，搭乘率將會再降低。目前僅有少於10班對號列車搭乘率超過2成，已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形，必要時會將這幾班車改用座位數較多之大編組車廂，或於附近時段加開列車，協助引導旅客改乘，以分散旅客人潮。

台鐵公布端午各列車搭乘率。（圖／台鐵局提供）

另外高鐵也表示，截至今早8時，端午連假6／11至6／15共有5萬6千人次完成訂位，部分交通尖峰時段班次確實有訂位滿額的問題，已研議在熱門時段加開班次。

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(中時新聞網)