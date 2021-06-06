就算「大鬍子」哈登只打43秒就告傷退，籃網「三巨頭」還有杜蘭特與厄文！6日搶先登場的東區準決賽G1，籃網靠著杜蘭特、厄文攜手轟下54分，最後以115比107擊敗來犯的公鹿，漂亮拿下東區準決賽首勝，接下來G2在8日續在紐約布魯克林進行。

隨著哈登只打43秒，就因右大腿拉傷直接退場，比賽隨即形成雙方兩大球星對轟場景，打完上半場，籃網僅以63比61領先，厄文半場就摘20分，杜蘭特也拿12分，反觀公鹿也有阿提托康波半場19分，哈勒戴12分、6籃板及4助攻。

不過逐漸回穩的籃網，靠著杜蘭特第3節轟下13分帶領，籃網一度領先到16分，打完前3節，仍以98比84領先；來到末節，公鹿雖靠阿提托康波三分球帶領，一度追成93比103，可是籃網隨即又靠杜蘭特連取4分，打出6比0拉開。

時間還剩6分鐘，公鹿當然還沒有放棄，可是籃網換成喬哈里斯連進兩顆三分外線，打到最後3分40秒，一舉擴大領先差距到19分，暫停過後，公鹿把所有主力都換下場休息，等同提前宣告投降，籃網卻到最後1分26秒才把主力換下。

杜蘭特最後拿下29分、10籃板、3助攻、1抄截與2火鍋，表現仍很全面，厄文也拿25分、8助攻，喬哈里斯投進5顆三分球、包辦19分，布雷克葛瑞芬18分、14籃板，麥克詹姆斯12分；公鹿以阿提托康波34分最高，其次是布魯克羅培茲19分，米德頓17分。

(中時 )