滯留鋒面影響，氣象局發布南高屏大豪雨特報，瞬間大雨讓高雄淹慘，有高雄的里長PO文，提醒鳳山區文化路大潤發前面這一條路水已經淹到膝蓋，拉起封鎖線，網友們也在臉書上紛紛回報各地淹水狀況，像是草衙道淹水害高速公路上的車子下不去，中華路與凱旋路交叉口，全部成了水上列車。鳳山當地市議員黃捷也發文呼籲市民嚴防豪雨，最好待在家最安全。

高雄大雨下了一整夜，有網友在地方臉書粉專上討論各地淹水路段，淹水地點包括中華路及凱旋路交叉口，車子全部成了水上列車，中安路往桂林后的高速公路交流道大淹水，車子上不去也下不來，「難怪高速公路塞死」、「青年路二段淹了」、「到大坪頂往大寮新厝雙向可開釣了」、「本館路、球場路也淹水了」、「剛剛回家途中差一點就熄火了，幸好沒有減速直接穿進水中，有停車的大概就GG了。」、「像昨晚陣陣的大雨下到現在，全高雄市早就淹水了」。

鳳山建國路三段嚴重積水。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真）

鳳山行政中心稍早淹水至小腿高。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真）

其中高雄鳳山區最慘，水淹到膝蓋附近，道路像是一條河，鳳山區文華里里長張嘉玲在臉書發文，指出文化路大潤發淹水已經拉起封鎖線，文衡路與建國路口也淹水，提醒大家不要過去。

黃捷也在臉書發文指出，高雄大雨下了一整夜，許多地區都出現積、淹水的狀況，呼籲市民一定要注意嚴防豪雨、雷擊，路面溼滑，開車能見度低、請減速慢行，最好還是待在家最安全！

(中時新聞網)