新北市新冠肺炎疫情嚴峻，為提升醫療量能，耕莘醫院將心臟加護病房整建改為負壓隔離病房，專門收治重症患者，護理師5日在臉書發文說，院長及護理部主任叮嚀「一定要保護好自己」，同時在同仁的防護衣上寫上名字，那一刻大家都好激動，將上戰場與病毒作戰。

護理師5日在「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」臉書社團張貼照片留言說，疫情自5月轉劇至今，出現許多原為輕症突然轉為重症甚至離世，為了提升照顧重症能量，耕莘醫院將心臟加護病房整建全部改為負壓隔離病房，專門收治新冠重症患者。

在病人入住前，院長林恒毅及護理部主任至加護病房，為所有醫護同仁做最後叮嚀，一定要保護好自己，同時在每位工作同仁防護衣上註明工作人員名字，那一刻相信每個人都會激動，「因為就要全副武裝上戰場，與病毒作戰！」

她說，照顧好要守護的人，願大家一切安好，也願病人早日康復，更強調決戰的心會持續，都會平安。

留言一出吸引超過6000名網友回應，紛紛替她們加油打氣，「感謝你們守在第一線！」「謝謝你們這群真英雄！願疫情快速消散！台灣加油！」「辛苦你們了，無論如何，請保護好自己及家人。」

(中時 )