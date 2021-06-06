新冠肺炎肆虐全球一年多，疫苗成為近期熱門的話題，30歲馬來西亞女星陳子穎（Emily）最近在社群網站透露已接種完AZ疫苗，身體出現5大不適副作用，引發熱議。

陳子穎3日在IG貼出一張戴著口罩的半身照，手臂明顯有打針的痕跡，原來她接受AZ疫苗的注射，表示只花了6分鐘就完成，過程中還出現一件有趣的事情，諮詢醫師不斷詢問有沒有懷孕，聽到她否認後仍反覆確認，讓陳子穎感到疑惑又緊張：「是的醫生我確定…難道你看到了什麼我看不到的東西嗎？」這時醫生才告訴她，按照慣例都要不停地詢問，即便是上了年紀的婆婆都要再三確認，陳子穎聽完鬆了一口氣，同時呼籲網友：「如果有懷孕的打算，也要提前告知哦！」

打完AZ疫苗、過了一個晚上，陳子穎錄製一段短影片向粉絲報告近況，坦言第二天一大早就起來，因為感受到太過強烈的副作用，難以忍受身體出現的痠痛感，加上發燒的關係，伴隨著頭痛、頭暈的症狀，還好吃完藥之後得到緩解，變得比較容易入眠；而她在文中也提到緩解AZ疫苗副作用的辦法，除了吃藥，還可以多睡覺、多休息，像她就整天躺在床上，如果事先能準備冰袋會更好，因為她說她「痛起來就像在燒一樣」，不適感出現的時候，可以冰敷痠痛的部位，幫助身體降溫、緩解疼痛。

陳子穎施打疫苗後第三天，再度更新身體狀況，她說起床後覺得好很多，痠痛的程度剩下一半，發燒也剩下一點點，認為可以起床工作，想不到沒多久又一陣頭暈，發現附近的東西都在天搖地晃，甚至出現噁心症狀，只好趕緊躺平休息，過了兩個小時才得到緩解，她藉由自身的例子告訴大家，如果狀況允許，打完疫苗最好休息兩天比較理想。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)