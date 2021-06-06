前高雄市副市長葉匡時在臉書感嘆，韓市長領導的團隊在防疫所做的超前部署，「不知是否我們做的太超前，所以被罷免？」（翻攝葉匡時臉書）

WEcare高雄呼籲，民眾不要返鄉過節。（翻攝WEcare高雄臉書）

今天是罷韓1周年，前高雄市副市長葉匡時在臉書感嘆，韓市長領導的團隊在防疫所做的超前部署，「不知是否我們做的太超前，所以被罷免？」罷韓團體「WEcare高雄」則預告，今晚「罷韓四男子」也將與民眾暢聊罷免成功1周年心情，同時呼籲民眾不要回家過節。

葉匡時在臉書提及，去年的今天，韓市長及其團隊被高雄市民罷免。在疫情緊張的此時，他回想起在被罷免前幾個月，韓市長領導的團隊在防疫所做的超前部署，不知是否我們做的太超前，所以被罷免？

葉匡時也附上，去年4月在高雄市議會臨時會報告的簡報，並羅列五點指出當時高雄市重要的超前部署，包括一、最早一級開設流行疫情指揮中心；二、最早規畫要設立大型隔離檢疫所有及確診人員的專門隔離住宿營區，這對政府昨天在竹科園區打造的檢疫所是否有所啟發？

三、最早注意到低收入民眾的可能困難（當時是發放口罩，對萬華茶室是否有所啟發？）。四、最早進行外來移工防疫須知培訓（對竹竹苗地區移工群聚感染是否有所啟發？）。五、最早做了防疫實兵演練（我們是否還要設想未來的幾種可能狀況要怎麼應付？）。

葉匡時直說，凡事豫則立，不豫則廢。至少在防疫這件事上，韓市長及其團隊絕對對得起高雄市民的託付，「一起做好下一階段的超前部署吧」。

「WEcare高雄」則在臉書提到，時間過得飛快，在疫情中迎來罷韓成功一週年的日子，衷心希望手機螢幕前的你們，都要健健康康的。

「WEcare高雄」也預告今晚9點，尹立老師、陳冠榮醫師、張博洋主任，將用視訊的方式與大家聊聊天，關於罷免成功1周年的想法。

「WEcare高雄」還提到，「2020.06.06.我們請大家為家鄉，回家投一票」、「2021.06.06. 我們請大家為家鄉，不要回家過節」，我們每個人都是一座城，留在你自己的地方。

(中時 )