印地安人台灣好手張育成敲出本季首轟。（美聯社）

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效力印地安人隊的台灣好手張育成，6日在面對金鶯隊的比賽中開轟，暌違635天再度開炮，本季首轟、大聯盟生涯第2轟出爐，助隊以10比4勝出。

印地安人今天面對金鶯左投米恩斯(John Means)，開局就靠著2發陽春炮取分，而他也因肩膀不適僅投0.2局就退場。張育成在2局上首度上場打擊，遭接手的投手普萊柯（Adam Plutko）三振。

不過第3局兩人再度交手，張育成扳回一城，他在2出局、一二壘有人時，在1好3壞後鎖定普萊柯的93.3英里速球，敲出中外野3分炮，助隊擴大領先優勢，印地安人也靠著此局攻下5分奠定勝基。

這是張育成本季首轟，也是大聯盟生涯第2發全壘打，且是面對右投手，上次開轟已是2019年9月10日面對天使隊，此役他3打數1安打，打擊率上升至1成77，本季累積14支安打，也寫下個人單季新猷，生涯打點也累積17分。

(中時 )