今（6）日清晨中央氣象局對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，也要注意溪(河)水暴漲，有網友一早7點多在小港大坪頂區拍到驚險的「水溝蓋噴泉」畫面，吸引網友熱烈討論。

受強烈滯留鋒面影響，高雄大魯閣草衙道、青年路二段等多處地區出現水淹及膝、交通大打結的情況，高雄中山地下道甚至水淹車頂，救難人員必須換上潛水衣及救生圈把車主救出，整個地下道看起來就像汪洋一片。

此外，位於小港區大坪頂游泳池大門附近也出現「水溝蓋噴泉」的奇景。根據網友蕭明光於FB上公開的影片中，可以看到剛開始路面並沒有太多積水，但水溝蓋卻突然出現小的水柱，沒多久水溝蓋便像噴泉爆發一樣湧出大量髒水，讓網友看到傻眼，立即拍下分享至網路上，隨後也被網友轉發至FB社團「我是高雄人」上，引起熱烈討論。

事實上，這已經不是大坪頂區第一次出現「噴泉」的情景。蕭先生表示，兩年前高雄也曾因為豪大雨，使山上的雨水快速沖刷到平地，遇上大排水溝後堵住而發生過一樣的場景。

網友看到影片後紛紛留言「這也算發爐嗎？」、「又噴了」、「比我看過的水舞還驚豔，可以配個交響樂」、「這才叫接地氣」。

高雄大坪頂游泳池大門附近竟出現水溝蓋噴泉。（圖／FB網友蕭明光提供）

大坪頂區兩年前也曾因豪大雨造成噴泉景象。（圖／FB網友蕭明光提供）

(中時新聞網)