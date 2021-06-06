受到滯留鋒面影響，氣象局今早針對台南市、高雄市、屏東縣發布大豪雨特報，同時水利署發布南高屏一級淹水警戒，不少民眾一早出門就看見道路淹水的慘況，其中高雄鳳山區的3線道淹到僅剩快車道可用，一旁停靠路邊的汽車、人行道幾乎都泡在水中。

高雄民眾在「爆料公社公開版」中PO文，表示鳳山建國路積水嚴重，原本的3線道僅剩1線快車道可勉強通行，同時也提醒機車騎士最好暫時先「繞道八德路」。

積水幾乎淹沒整條馬路，僅剩下快車道勉強可通行。(圖/翻攝自爆料公社公開版)

從畫面中可以看到，汽車和機車駛過馬路時，都會激起大片水花，騎士和駕駛們只能緩慢通行，避免危險發生；另外，從路旁停靠的車輛來看，水的深度已經幾乎淹沒整個輪胎，快要達到後車箱的位置，而路邊的人行道也變成一條小河，全部都泡在水中。

網友看到貼文後紛紛留言：「高雄雨那麼大喔？」、「半夜下到現在還在下～高雄已經下多久了」、「沒下雨缺水，下大雨淹水，還真的萬年不變」、「下整晚大雨不淹也難」、「強降雨這算正常的，看水退的速度吧！」、「接下來就登革熱了…」；不過PO主事後也更新近況，表示目前雨勢已經逐漸緩和，積水也正在慢慢退去。

(中時新聞網)