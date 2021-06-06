鼎晟、鼎麗公司負責人張皓翔，被控以投資不動產及車位，8年吸金100多億元，張男生活豪奢，不但將子女送出國，還買2艘豪華遊艇享樂，北檢去年依違反《銀行法》起訴張，北院裁定以1000萬元交保、並限制出境、出海，每周二天赴萬華警分局報到，張以萬華疫情嚴峻，報到會增加他及家人染疫風險，聲請改報到地點，合議庭改諭知張每周一天赴天母派出所報到。

檢調調查，鼎晟、鼎麗公司宣稱專門經理大台北地區的土地、建案、預售屋及停車位買賣服務，提供「保證租回」及「代客轉售」等不動產投資整合業務，保證可年收利息5至12％，最高利息高達24％，估計2公司自2011年起至2019年12月共吸金100多億元。事後300多名投資人向檢調檢舉。但張否認吸金。

北檢去年起訴張男及集團幹部共12人及2家公司。今年5月，檢調再獲報指張偽造租約，將旗下閒置大樓包裝後，與銀行簽約推出不動產投資信託基金受益憑證上市販售，並騙銀行買下大樓，檢方訊後諭令張以20萬元交保。

張因被控吸金百億案遭台北地院境管，並諭知每周2天赴萬華警分局報到，張日前聲請變更限制住居處所，指萬華區確診案例持續增加，三級警戒不斷延長，他赴萬華分局報到，恐增加他及家人染疫風險，聲請改赴天母派出所報到，合議庭裁定張改自6月15日起每周1天赴天母派出所報到。

(中時 )