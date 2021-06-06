大聯盟的爭議從「彈力球」演變到「黏黏球」，並且愈滾愈大，道奇隊王牌右投包爾(Trevor Bauer)成為指標人物。包爾曾指出「7成投手有這種惡習」並表示「如果我也用松焦油，我四縫線速球的轉速可以增加400轉」。事實上，包爾在2019年的四縫線轉速每分鐘2410次，去年驟升到聯盟第一的2779次，增加了將近400轉，他同年摘下國聯賽揚獎，令人懷疑他是否真的加入塗油的行列了。

道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)是野手出身，他說：「其實我完全不懂那種強化有多少效果，但是表面上看起來有影響。以我們的投打陣容，我想這波整頓結果會對我們有所助益（道奇本季打擊不振）。」大聯盟今年調查了包爾使用過的「黏黏的球」，研究這種加料球是否可以轉得較快。

除了包爾有用油的嫌疑，道奇先發投手伯勒(Walker Buehler)、柯蕭(Clayton Kershaw)、烏瑞亞斯(Julio Urías)的四縫線轉速皆在聯盟名列前茅，特別是伯勒高居聯盟第2（僅次於包爾），甚至他們牛棚投手簡森(Kenley Jansen)的切球轉速也很快。

《運動畫刊》統計道奇全體投手的投球平均轉速比去年增加7%，是全聯盟增加最多的球隊，因此給他們的城市洛杉磯起了一個綽號「旋轉之城（Spin City）」。羅伯茲不能接受這種說法，他表示是因為道奇投手陣容和去年不同，當然轉速也會改變，比如新加盟的包爾就拉高了整體平均，同時他們賣掉幾位轉速較慢的投手。

(中時新聞網)