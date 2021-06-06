藝人大S(徐熙媛)10年前在派對上與「京城四少」汪小菲一見鍾情，兩人相差5歲的姊弟戀交往20天就閃婚，10年婚姻生養一雙子女，還曾上實境節目曬恩愛，不料昨(6/6)大S單方面宣布正在辦離婚手續，引發外界譁然，事後汪小菲放軟姿態刪掉爭議文章並道歉，但媽媽也就是大S婆婆張蘭火速開播挺兒子，說夫妻倆離婚只是謠言，心疼汪小菲為家庭奔波於兩岸之間，不禁令人思考起婆媳關係。

大S單方面宣布離婚，汪小菲沒先被通知，兩人親友對此事看法有不小的歧見，但無論如何，張蘭力挺兒子到底，從兩人婚後就是如此，而作風強悍的她，從當年對大S備孕時的建議，就能看清立場。

張蘭身為商場女強人，言行作風一向強勢，而她只有汪小菲一個獨生子，因此抱孫慾望強烈，當年大S遲遲沒能生育，張蘭說出「不吃肉生不出來小孩」，讓長達13年吃素的大S硬是吞肉，剛開始時甚至吃完會去廁所大吐一場，為了生小孩，原本纖細如仙女、身材被眾多女星羨慕的大S，一度胖到70公斤，從備孕時期蠻腰就變粗，汪小菲難掩心驚，讓大S火大。

而大S生第二胎時，狀況相當不好，因過程中癲癇發作，因而住進加護病房，可說是為了生孩子差點喪命，正當眾人為大S的病況焦急不已時，張蘭卻是忙著上微博，炫耀兒子如今有了一男一女湊得「好」字，讓外界大傻眼，小S還曾聊到當時決定誰要陪大S進產房的事情，笑稱如果張蘭在場，「根本就是她開刀好不好」。

大S進產房 汪小菲手術室外與小S爭誰陪產

(中時新聞網)