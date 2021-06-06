「行政工作雖然辛苦，但當你真心誠意想要完成一件事情時，全宇宙都會來幫你。」5年前，柯伯儒來到彰化縣南興國小當校長，他和老師共同提出RAISE特色課程，推動閱讀教育、美感教育、國際教育、服務學習以及多元教育，他最近被教育部選為教育家人物典範。

承擔，也是一種幸福。「年輕人要多承擔一些」，為了前輩校長這句話，年輕的柯伯儒硬著頭皮挑戰主任一職，主動扛負起校內行政事務；成為主任後，沒多久，這句話又出現了，柯伯儒只得繼續朝校長之路邁進，年僅30多就成為彰化縣的年輕校長。

5年前柯伯儒來到南興國小當校長，這所身處大校旁、學生只有20多班的中小型學校，始終存在著學生外流的憂懼。為了建立學校特色，他和學校老師共同提出RAISE特色課程，近年已看出成果。透過RAISE願景計畫，如今南興國小不但已擺脫學生外流的陰影，越區就讀學生亦高達140多位，柯伯儒更因此榮獲師鐸獎肯定。

特別是爭取大專院校外籍生到校進行國際教育交流，至今已吸引25個國家，90多位外籍生，不惜千里來到南興國小，除了讓學生增進國際視野，理解世界各國不同的文化，「更重要的是，透過跨文化交流，讓我們的學生更懂得珍惜自己文化中的美好底蘊。」

不只改變一所學校的命運，柯伯儒更希望，透過閱讀改變孩子的視野，在教育部及縣府補助下，將學校的老舊圖書館，改建為具有誠品風格的圖書館，第一天開幕就吸引了200多人湧入，強烈的風格，一度登上機上雜誌，他希望透過環境氛圍的設計，讓孩子在這裡，能夠靜下心來，好好閱讀一本書，並且愛上閱讀。

「身教，則是改變孩子的催化劑。」在南興，柯伯儒時常受到學校老師的感動與啟發，「南興沒有校工，但校園漂亮又乾淨，因為我們有主動認領掃地工作的老師、有承擔資源回收工作的老師，還有80多位志工媽媽，他們都為身教二字，做了最完美的詮釋。」而他們就是全宇宙的力量，讓柯伯儒不斷前進。

(中時 )