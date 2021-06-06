金門縣府已彙整中央、地方紓困方案與措施，提供3創業者完整諮詢。（縣府提供）

國內疫情衝擊各行各業，金門縣政府成立3創紓困辦公室，提供業者紓困諮詢，防疫期間守護鄉親健康，所有紓困方案均採線上作業，現場諮詢將待3級警戒解除後，再視情況開放。

縣府建設處說明，新冠肺炎疫情發生以來，行政院特撥預算協助民眾紓困，金門縣政府今年也推出首波紓困方案，包括「津貼發放、稅捐減免、經營協助、產業紓困」等4大措施，並視疫情發展滾動調整，適時推出符合產業與鄉親需求的政策，為讓大家了解中央與地方的紓困方案與措施，該處成立「金門3創紓困諮詢辦公室」協助金門青創、文創、新創業者因應疫情衝擊。

建設處已彙整中央、縣府紓困方案，提供3創業者完整諮詢，辦公室地點在中山路8-6號3樓。但考量防疫期間守護鄉親健康，所有紓困諮詢均採線上作業，現場諮詢將待3級警戒解除後，再視情況開放。

諮詢時間為每周一至周五上午9：00-12：00下午1：30-4：30，提供專線電話：082-316177或LINE＠（好友：@kod4743g）及線上視訊等多元諮詢服務。詳情可上〈金門三創服務平台〉官方網站或臉書查詢。

(中時 )