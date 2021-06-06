全新一季《歌手當打之年》集集精采，首位以奇襲歌手身份打進正規賽的黃霄雲，甜美清新的外表，卻隱藏著爆發力十足的好歌喉，年僅22歲的她站上舞台可是相當有大將風範，參賽的前輩歌手們，也對這位膽識過人的小女孩讚譽有加，而她最令人印象深刻的演出，便是翻唱享譽國際的美聲歌手薩頂頂的經典作品《左手指月》，這可說是一首展現「高音無極限」的歌曲，相當多人都想嘗試挑戰，但也引發眾多「災難」，網友笑喊：「這個高音，我爸打我都喊不出來！」挑戰者中少數被視為能與原唱抗衡的歌手，一位是被賦予天籟嗓音的周深，另一位則是黃霄雲，觀眾更點評：「能唱這首歌的都不是凡人。」

《歌手當打之年》黃霄雲。(圖／中天綜合台提供)

不過黃霄雲絢麗的歌唱技巧，卻讓眾多《歌手當打之年》的觀眾殺紅眼？原來，有些人認為她太想贏，也有人認為她太愛炫技，黃霄雲失落回應：「來《歌手》之前沒想到大家會這麼不喜歡、想讓我走，但我只是想進步。」不僅背負觀眾點評的壓力，黃霄雲首場就面臨了奇襲，奇襲對象還是在網路平台大有名氣的歌手隔壁老樊，相比於黃霄雲高亢且張力十足的表演方式，隔壁老樊更擅長以滄桑的嗓音，淡淡地用音樂說故事，風格迥異的兩人對戰連在場歌手都相當期待，隔壁老樊直白說出奇襲原因：「我想讓安靜的音樂留在舞台上，我不太喜歡飆唱功。」此話一出，讓周深忍不住想問隔壁老樊是否是來為毛不易報仇呢？更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間8點全新一季《歌手當打之年》。

(中時新聞網)