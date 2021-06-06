蘆洲區公所今（6日）會同蘆洲警分局針對傳統市場，稽查人流管制及實聯制。（蘆洲警分局提供）

蘆洲區公所今（6日）會同蘆洲警分局針對傳統市場，稽查人流管制及實聯制。（蘆洲警分局提供）

蘆洲區公所今（6日）會同蘆洲警分局針對傳統市場，稽查人流管制及實聯制。（蘆洲警分局提供）

蘆洲區公所今（6日）會同蘆洲警分局針對傳統市場，稽查人流管制及實聯制。（蘆洲警分局提供）

新北市疫情嚴峻，市府要求傳統市場自治會要負起管理責任，確實執行防疫措施，蘆洲區公所今（6日）會同蘆洲警分局針對傳統市場，稽查人流管制及實聯制，市長侯友宜上午也前往湧蓮寺市場視察，呼籲民眾做好防疫措施。

蘆洲警分局指出，中央流行疫情指揮中心於5月25日宣布三級警戒延長至6月14日，鑒於疫調足跡大量集中於傳統市場，擔心市場成為防疫破口，與蘆洲區公所針對傳統市場進行人流管制、實聯制聯合稽查，加強查察人流管制，若無法做到實聯制，則會要求攤商停業。

侯友宜5月31日要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，並要求市府相關單位落實稽查，期望用最短的不便換來抗疫的成功。

蘆洲警分局警員今（6日）上午穿戴防疫裝備，配合蘆洲區公所聯合稽查湧蓮商圈，並請消費者於市場或攤販入口處掃描QR CODE填寫基本資料，若沒有攜帶手機也需填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，商圈攤商也相當配合。

蘆洲警呼籲，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確佩戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，民眾外出採買以「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」為原則，才能保護自己也保護他人。

(中時 )