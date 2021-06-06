新北市一名19歲少女自9歲開始，就被同住的叔叔多次闖入房間性侵得逞，隱忍十年後，於去年向父親與奶奶揭發其惡行，未料卻得到「不要去提告，大家都是一家人」的回覆，讓少女相當心寒，在友人陪同下前往警局報案。新北地檢署5日偵結，依強制性交罪將其起訴。

起訴書指出，少女為單親家庭，自小和父親及叔叔同住屋簷下，2010年間叔叔趁著少女在房間使用電腦時溜入，強性逼迫才9歲的女孩替他口交；2013年間，叔叔眼看蜜桃成熟，開始變本加厲強迫少女與其發生性行為，次數頻繁。

不僅如此，因性侵次數頻繁難以計算，以一個月一次去累計，初估少女至少被叔叔性侵達80次以上，對少女的身心靈產生極大的創傷，導致其染上焦慮以及憂鬱症等精神疾病。

全案曝光關鍵在於，少女於去年間鼓起勇氣想揭穿真相，先向父親與奶奶說明，但卻只得到，「不去想就沒事」、「不要去提告，大家都是一家人」等回應，使少女心寒至極，透過友人的陪同下，前往警局提告。

檢方指出，該叔叔在少女未滿14歲前，涉犯25次強制性交罪嫌；又於其年滿14歲後，涉犯57次強制性交罪罪嫌，並依照兒少法加重刑責，於5日偵結起訴。

(中時新聞網)