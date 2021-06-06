中天綜合台《同學來了》週一（7日）邀請藝人余皓然和兒子韓靖，以及民雄與兒子賢賢，一同探討「申請廢除不合理家規！小孩要的其實很簡單！」。俗話說「家家有本難念的經」，讓余皓然相當有感：「過去我就是被爸爸管太嚴，嚴到讓我24歲就結婚生子了！」

余皓然育有一雙兒女，兒女的高顏值及精湛才藝經常引起熱議，這次帶著兒子韓靖上節目討論家規，兒子竟頗有微詞，提到曾經超過門禁時間才回家，爸爸王中平沒有責罵，反而用極為緩慢的語速和他聊天到清晨五點，讓他忍不住喊屈：「跟他聊天比被罵還可怕！從此之後我就不敢了！」一旁阿Ken也頗認同：「太可怕了！他的語速我們真的有見識幾次！」另外韓靖也在節目中控訴「房門不能鎖」這個規定，讓他覺得超沒隱私，納豆一聽馬上聲援：「這真的不行啦！就像我小時候在房間看一些片子跟自己交流的時候不小心睡著，醒來的時候電腦被關了，那邊還被蓋了外套！我怎麼面對家人啊！」

《同學來了》余皓然和兒子韓靖，王中平被兒爆料靠這招馴兒超有效，韓靖：比罵人還恐怖。(圖／中天綜合台提供)

相比之下，民雄的教育方式比較自由。民雄的兒子賢賢抱怨父母為管理他的體態，規定每天必須在家用餐，卻只給他吃蔬菜和肉等高蛋白質食物，讓他經常吃不飽：「我都在家吃，但吃完再到外面吃！還曾經在外面吃了100顆蛋餃！」民雄一聽大為吃驚。納豆則覺得民雄家的管理方式與自家雷同，並分享在他剛學會開車時，首次開遠路，父母卻在後座呼呼大睡，讓他疑惑怎麼能如此放心，媽媽竟回答：「我們都是學佛的，已經學會放下了！」納豆還說當初搬離家裡的原因全是因為媽媽趁他出去工作時，幫他把抽屜裡的18禁影片照筆劃排好，父母這般開放的思想反讓他尷尬不已。更多精彩的節目內容就在6月7日晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)