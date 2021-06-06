苗栗縣政府也於6日公佈京元電子、超豐電子昨日的快篩結果，其中各有陽性44人和14人，目前京元電子總計篩檢7106人，累積陽性有103人，陽性率達1.45%；而超豐電子則快篩1006人，陽性14人，快篩陽性率1.39%。

(中時 )