苗栗縣政府也於6日公佈京元電子、超豐電子昨日的快篩結果，其中各有陽性44人和14人，目前京元電子總計篩檢7106人，累積陽性有103人，陽性率達1.45%；而超豐電子則快篩1006人，陽性14人，快篩陽性率1.39%。

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(中時 )

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