京元電全廠快篩7106人結果出爐 103人陽性 10:402021/06/06 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京元電全廠快篩7106人結果出爐，共103人陽性。（圖／記者謝明俊攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府也於6日公佈京元電子、超豐電子昨日的快篩結果，其中各有陽性44人和14人，目前京元電子總計篩檢7106人，累積陽性有103人，陽性率達1.45%；而超豐電子則快篩1006人，陽性14人，快篩陽性率1.39%。 防堵疫情蔓延 馬祖研擬快篩陰性2周後再快篩1次 京元電確診連環爆 董座李金恭坦言壓力大 (中時 ) #陽性 #快篩 #71 #06 #103 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慈濟援助台東設置快篩站組合屋 篩檢量能再提升 17:552021/06/07 生活 無症狀比例高 侯籲市民都來篩 04:102021/06/07 焦點要聞 台中東區家庭群聚增2確診 累積達11人 04:102021/06/07 地方新聞 新竹市7日新增3例確診 2例為京元電竹南廠員工 15:042021/06/07 生活 民間醫師志願軍入列 到宅快篩打疫苗不落人後 19:112021/06/07 生活 9萬移工分艙分流 桃園嚴陣以待 04:102021/06/07 焦點要聞 富邦金自設快篩站 國內企業首例 04:102021/06/07 焦點要聞 台南推端午返郷檢舉獎金 公民團體要求撤回 11:032021/06/07 政治 新竹縣今增1確診 為京元電女員工丈夫 一家3口染疫 15:432021/06/07 生活 京元電昨晚獲中央同意降載復工 今起採3組分流工作 14:312021/06/07 生活 京元爆發群聚感染 台中市議員提醒中部工業區成立快篩站 09:552021/06/07 生活 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 憂南北返鄉潮再爆大規模群聚 醫：台灣現在只有兩種人 - 生活 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。