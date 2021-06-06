教育部今天公布最新統計，4月20日至6月5日傍晚，各級學校合計421名學生確診武漢肺炎，比昨天同時間統計（405人）增加16人，增幅約3.8%。

教育部校安中心今天上午更新武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）各級學校學生確診案例統計，4月20日至6月5日傍晚5時30分，學生確診數合計421名（411例本土個案、10例境外移入）。

以教育階段區分，大專校院確診人數151名最多，高中為70名、國中59名、國小96名、幼兒園45名。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全國提升至第3級疫情警戒，並延長實施至6月14日，各級學校也停止到校上課，改採線上教學。

至於各級學校停止到校上課是否延長，教育部長潘文忠日前表示，須視疫情指揮中心是否延長3級警戒時間，教育部預計這週會向社會大眾說明。（編輯：張銘坤）1100606

(中央社)