美跨黨派3位參議員訪台 總統蔡英文接見｜2021.06.06

國民黨發起20輛遊覽車「挺醫護、要疫苗」活動，參與的遊覽車6日中午一字排開，未鳴按喇叭，安靜地往總統府前進，表達人民的訴求。(黃世麒攝)

國民黨發起20輛遊覽車「挺醫護、要疫苗」活動，參與的遊覽車6日中午一字排開，未鳴按喇叭，安靜地往總統府前進，表達人民的訴求。(黃世麒攝)

疫情嚴峻，台灣昨(5)日新增37例死亡病例案，創單日新高，大眾卻遲遲未等到疫苗緩解疫情。國民黨團今日上午再赴總統府前抗議，由總召費鴻泰帶領呼喊「人民要疫苗、台灣要活命」。針對美國宣布將贈台灣75萬劑疫苗，書記長鄭麗文表示，那她另想請問陳時中部長，台灣早就花錢買的505萬劑美國莫德納疫苗在哪？如美國目前可以捐贈全世界疫苗並幫助台灣，政府應再花錢購入3千萬劑，已購買的疫苗也應在6月底全部到貨，讓全民施打。

費鴻泰表示，在他的記憶中，昨天會是中華民國非常難過的日子，台灣因新冠肺炎往生的同胞高達37位，累積死亡數字已到達224位，確診數將近1萬1千人，是多麼驚悚的數字。指揮中心「超前佈署」了一年，但與新加坡自去年累積至今死亡數僅33人相比，如今卻病床、PCR測試能量、疫苗都不夠。

費鴻泰表示，感謝日本及美國送台灣疫苗，但當郭台銘、佛光山要捐贈疫苗時，指揮中心卻是各種理由在卡，讓他不禁質疑「究竟是人命重要還是高端股價重要？」目前疫苗數量距離全民施打差太多，有多少人得了憂鬱症，每天關在家哪都不敢去，這難道就是我們大有為的政府嗎？呼籲陳時中放下狂妄自大，人民要疫苗，台灣要活命。

鄭麗文表示，台灣一天就突破37名死亡案例，在在說明指揮中心的防疫措施步步錯、通通錯，每個步驟都須重新檢討。首要請陳時中不要再以為自己是全世界最厲害的防疫指揮官，參考死亡率最低的新加坡防疫SOP，將死亡率壓下來；其次若基層醫療崩潰，就必須升四級。連臺大醫院都發出求救，請陳時中走到前線，了解基層狀況；最後則還是要重視疫苗需求，除已購買疫苗要到貨，也要再購入。生死交關，不容怠忽。

國民黨團自6月4日起為期一週，每天徒步往總統府、疾管署喊話「討疫苗」。今日也另外發起快閃活動，在不妨礙防疫及不群聚前提下，邀居家民眾於中午12點舉牌「挺醫護、要疫苗」，自拍影片並上傳臉書，戶外開車者則可避開醫療場所，於路邊安全處鳴按喇叭；晚上8點則為因疫情逝世的生命祝禱，關閉住宅電燈1分鐘，無聲向蔡政府發出「＃挺醫護要疫苗」的信號。

國民黨立委號召群眾總統府前按喇叭「要疫苗」

(中時 )