（取自衛福部）

對於指揮中心宣布政府已於特別預算編列40億，請合約醫療院所免費提供民眾接種公費COVID-19疫苗服務，自6月7日起實施。網友表示，「好喔！阿疫苗呢？？」「免費打，但是沒疫苗」、「受苦受難的還是全民」、「國王的疫苗？？」。

中央流行疫情指揮中心5日表示，為推動COVID-19疫苗大規模接種作業，指揮中心已編列經費約40億元並自2021年6月7日（一）起實施獎勵COVID-19疫苗合約醫療院所作業。

指揮中心指出，特別條例修法於5/31經立院三讀通過後，相關預算也於6/3於行政院會通過，用於請合約醫療院所免費提供民眾COVID-19疫苗接種服務，另還有編列費用補助22縣市政府，及辦理社區和大型接種站的所需經費，以加速全民接種速度，儘早達成群體免疫效果。

指揮中心強調，防疫相關政策皆秉持中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，推動各項措施，也請相關單位及民眾主動積極配合，與政府共同努力，嚴守社區防線。

對此，網友在PTT開酸，「阿伯早就說了，跟屁」、「笑死，又抄台北」、「台北市果然才是真記者會～」、「超前部屬在阿北後面」、「所以那個疫苗？」、「全民免費唷！但是缺貨」、「好喔！阿疫苗呢？？」、「BNT呢」、「太晚我們不要？」、「免費打，但是沒疫苗」、「受苦受難的還是全民」、「3+11，現在搞死台灣了」、「雲端疫苗」、「店內免費讓你吃到飽，但只剩一根青菜」、「國王的疫苗？？」、「吃飯免費，但是沒有米可煮」、「人家說免費，但是又不一定有貨」。

目前台灣獲取疫苗數量統計如下：AZ疫苗3/3到貨11.7萬劑、COVAX（AZ）4/4到貨19.9萬劑、COVAX（AZ）5/19 到貨41.04萬劑、莫德納5/28到貨15萬劑、日本捐贈AZ疫苗6/4到貨124萬劑、美參議員6/4宣布贈75萬劑尚未到貨。

(中時新聞網)