雨彈炸港都 汽車受困地下道幸順利救出 11:352021/06/06 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鳳山建國路積水嚴重，水深達一個輪胎的高度。(圖/翻攝自爆料公社公開版) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雨彈狂炸高雄，造成各區都有傳出積淹水，其中前鎮區中山地下道南北向都拉起封鎖線，地下道內水深已近乎滅頂，2台汽車受困地下道，有拖吊業者進入救援，卻也不慎受困，共計有3台車受困泡在地下道。 消防局獲報緊急派員到場援救，順利將受困3人帶出。據了解，第2輛汽車約在早上8時許進入地下道，當時積淹水看似不深，跟著前車就進入，沒想到，車子竟動彈不得，還險些滅頂。 高雄中山地下道積水滿地淤泥打滑 16輛機車撞一團 高雄鳳山大雨狂炸！馬路慘變小河 淹到只剩快車道 (中時 ) #地下道 #受困 #進入 #雨彈 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3古坑段憾事 汽車疑自撞護欄起火 駕駛成焦屍 16:352021/06/07 社會 高雄中山地下道積淤泥打滑 16輛機車連環撞釀6傷 12:582021/06/07 社會 桃園汽車美容業停業 業者無奈：看老天吃飯 12:282021/06/07 生活 雨來了 台南山上水道博物館祕境悄悄現蹤 14:242021/06/06 生活 馬斯克突拋震撼彈！取消 Model S Plaid＋，稱不再需要追高續航里程 13:472021/06/07 汽車情報-汽車新聞 高雄雨彈狂轟 鳳山道路水淹成河 黃捷籲民眾待在家最安全 09:592021/06/06 政治 高屏雨彈狂襲 台東堰塞湖水漲 04:102021/06/06 地方新聞 雨炸南臺灣 屏東傳出多處淹水 08:532021/06/06 生活 華為斥30億設數位能源公司 新能源汽車換電設施 17:252021/06/07 財經 《汽車股》IKKA-KY前5月營收增近2成 沾光日車營運可期 11:432021/06/07 財經 京元電染疫風暴 陸行之直呼「恐怖」示警有未爆彈 11:542021/06/07 財經 寶島熱門新聞 最美畢業生一讀20年 從幼稚園到大學的「東海寶寶」添紀錄 - 寶島 暨南大學世界排名入榜 觀光餐旅全國第4名 - 寶島 「stay home 台中加油」 中市大樓點燈鼓舞民心 - 寶島 停學到暑假 嘉義市國中小取消期末考 成績評量授權各校彈性計算 - 寶島 全國最美縣農會理事長陳怡樺 獲選出爐 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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