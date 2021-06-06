雨彈狂炸高雄，造成各區都有傳出積淹水，其中前鎮區中山地下道南北向都拉起封鎖線，地下道內水深已近乎滅頂，2台汽車受困地下道，有拖吊業者進入救援，卻也不慎受困，共計有3台車受困泡在地下道。

消防局獲報緊急派員到場援救，順利將受困3人帶出。據了解，第2輛汽車約在早上8時許進入地下道，當時積淹水看似不深，跟著前車就進入，沒想到，車子竟動彈不得，還險些滅頂。

(中時 )