為了照顧第一線醫護人員，桃園市長鄭文燦6日在防疫會議宣布推出2000張「安心旅館住宿券」，讓醫護人員免費住安心旅館，不用怕給家人造成負擔睡醫院，龜山、桃園、中壢各有1家安心旅館響應，希望讓醫護無後顧之憂，7日起發送至醫院，就能開始使用。

鄭文燦說，桃園11家責任醫院的醫護人員非常辛苦、投入，在防疫第一線沒有逃離、也沒喊累，在工作職場看到他們穿起兔寶寶裝，實踐醫者救人的精神，他非常感謝。

鄭文燦說，部分醫護選擇住在醫院、或是離開家裡，怕給家庭造成負擔，為了照顧醫護，市府和公益團體、旅館業者三方合作，推出「桃園市醫護人員安心旅館住宿券」，目前有三家安心旅館響應，龜山華夏飯店、桃園翰品酒店、中壢米堤飯店

鄭文燦說，各飯店都是平價打折，折後差額由市府公益團體聯合支出，讓11家責任醫院的醫護人員可以免費住進安心旅館，第一期提供2000張住宿券給11家責任醫院，希望讓所有的醫護人員無後顧之憂，他也謝謝3家旅館跟捐贈住宿基金的公益團體。

觀旅局長楊勝評說，7日起會將住宿券發送到11家醫院，由醫院根據人力使用情形提供給院內醫護，只要憑住宿券跟職員證就能免費入住1晚，採取一人一室、單張大床以上的房型，含住宿跟隔日早餐，都是三星以上的旅館。

楊勝評說，目前也還在募集更多安心旅館，願意加入的業者都歡迎，他也提到政策不會中斷或減少，只要有需求就會持續供應，初期發送2000張，用完會補送，相信醫護能回家都想回家，不諱言醫院宿舍比較陽春，希望提供安心空間讓醫護得到妥善照顧，他也強調醫院本身消毒系統都很完善，醫護們也都非常小心，呼籲民眾不用擔憂。

(中時 )