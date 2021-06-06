台北市長柯文哲5日主持防疫會議時宣布，新北市民施打新冠肺炎疫苗免費，3小時後中央流行疫情指揮中心緊急宣布早已編列40億元補助醫療院所，對此，新北市長侯友宜今（6日）表示，同仁早在前2天就先告訴他，中央有編列預算要做疫苗免費施打，所以事先的準備工作已就緒了。

柯文哲連日來不斷向中央喊話，只有打疫苗才能終結疫情，5日下午霸氣宣布，未來市民打新冠疫苗全部免費，結果立即引來中央流行疫情指揮中心跟進，晚間發布新聞稿，表示已編列40億元的特別預算，補助接種公費疫苗的掛號費、藥事服務費等。

(中時 )