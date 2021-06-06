國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，今（6）日訪問台灣。有收看直播的網友好奇，為何達克沃絲要坐輪椅？據了解，她曾是國民警衛隊黑鷹直升機飛行員，在伊拉克執行任務時失去雙腿。

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯所率領的訪問團，今上午7點19分抵達台北松山機場，外交部長吳釗燮親自前往接機，並公開發表短暫談話。達克沃絲表示，美國體認到台灣的迫切需要，因此美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，「作為第一批疫苗的一部分」。

美國聯邦參議員率團訪台，7:19抵達松山機場，外交部長吳釗燮親往接機。其中聯邦參議員達克沃絲（中）因坐輪椅引發注意。（圖／中時新聞網直播畫面）

過程中，達克沃絲因坐輪椅引發網友好奇。事實上，她為泰國裔美國人，美國陸軍退役中校，曾是國民警衛隊黑鷹直升機飛行員，在伊拉克執行任務時失去雙腿，獲得紫心勳章，以中校退伍。

達克沃絲於2009年至2011年間，擔任歐巴馬政府的退伍軍人事務部助理部長，2012年11月在眾議員選舉時擊敗共和黨候選人，成為伊利諾州首位亞裔女性國會眾議員。

(中時新聞網)