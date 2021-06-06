警方至各景點對遊客執行「強化三級警戒，落實五大措施」的防疫宣導。（南投縣警局提供／盧金足台中傳真）

警方至各景點對遊客執行「強化三級警戒，落實五大措施」的防疫宣導。（南投縣警局提供／盧金足台中傳真）

南投縣警察局仁愛分局6日呼籲，花期近尾聲，不建議民眾在三級警戒期間來旅遊，畢竟明年高山杜鵑依然會盛開。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，疫情爆發前，為欣賞合歡山高山杜鵑，假日每天有上萬人次遊客湧入，隨著連續多日破百確診案例，極大多數民眾都有防疫警覺心，但仍有極少數遊客到合歡山賞花景，南投縣警察局仁愛分局6日呼籲，花期已近尾聲，不建議民眾在三級警戒期間來旅遊，畢竟明年高山杜鵑依然會盛開。

南投仁愛分局分局長莊順智表示，當前國內疫情依然嚴峻，民眾最重要的還是要配合中央疫情指揮中心的指示，減少群聚、非必要的移動，全民嚴守社區防線，攜手共同防疫。

連日來疫情仍居高不下，防疫成全民運動，合歡山高山杜鵑美景雖然已到花季尾聲，但仍有賞花客冒著疫情嚴峻期間上山，認為山上空氣好，人潮較稀少，視為避疫去處。

莊順智強調，周休二日，仍有極少數的遊客到仁愛鄉合歡山轄區欣賞花景，警方並不建議民眾在目前三級警戒期間前來旅遊，畢竟明年高山杜鵑依然會盛開，等待明年花期再上出欣賞花景，不要在此時增加非必要移動。

中央疫情指揮中心5月18日公布國內防疫提高至第三級，民眾多配合中央流行疫情指揮中心指示，減少非必要移動，疫情爆發前原本假日每天上萬人次到合歡山地區欣賞高山杜鵑的遊客明顯減少。

仁愛分局指出，5月22日以來，每逢假日必塞的台14甲線合歡山公路，無論平日或假日均車流順暢，原訂埔里工務段與仁愛警分局於花季期間規畫在鳶峰停車場前的調節性管制措施，隨著賞花車流的減少，因而暫停實施。

此外，以往假日必塞車的武嶺停車場、合歡山遊客服務中心，現在遊客寥寥無幾，警方至各景點對遊客執行「強化三級警戒，落實五大措施」的防疫宣導，民眾外出時全程佩戴口罩；禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。

5月23日太魯閣國家公園管理處更是直接封閉全國聞名的「武嶺亭」，至疫情三級警戒解除前，不讓遊客上去，假使有遊客擅闖，將依《傳染病防治法》處罰。

(中時 )