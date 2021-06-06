劉姓女子（中）涉嫌在網路散播邀約性交易。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

防堵疫情破口，永康警分局1天之內查獲2起違法色情交易，皆透過網路論壇發布性交易訊息，查獲2女1男(嫖客)涉案，其中1名大陸籍蘇姓女子偷渡來台，員警全程穿戴防護裝備，女子、嫖客初步快篩陰性，訊後依違反入出國及移民法、傳染病防治法及社會秩序維護法偵辦。

永康警分局偵查隊日前網路巡邏發現劉姓女子在網路張貼邀約進行性交易文章，積極追查， 當天下午2點半便循線在約定飯店查獲到案，依違反社會秩序維護法偵辦，並依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

同日下午5點，復興派出所接獲情資，轄內某處疑似有從事性交易情事，立即派員前往埋伏，查獲大陸籍蘇姓女子與簡姓男子涉嫌私下邀約援交。員警全副武裝戴起護目鏡、手套及防護衣，將2人帶至醫院實施新冠肺炎抗原快篩，結果均陰性。本分局依法偵辦，5日由台南地檢署檢察官以視訊偵訊後，將蘇女移由移民署臺南專勤隊進行收容事宜。

全台疫情仍屬嚴峻，台南警方積極查緝性交易違法行為，斬斷「人與人不當連結」，防堵疫情破口，也呼籲民眾勿再違背相關防疫規定，警方絕對嚴辦到底。對於防疫期間，非必要之社交群聚、八大行業偷營業及私約性交易等違反防疫相關規定之行為，將持續加強查緝，嚴查到底。

(中時 )