美國參議員譚美(Tammy Duckworth)、昆斯(Chris Coons)及蘇利文(Dan Sullivan)今日率團訪問台灣,並宣布美國將贈予台灣75萬劑疫苗,綠委羅致政表示,美國人民及政府對台灣的愛,會讓台灣人民永遠記在心中。

羅致政指出,在台灣對抗疫情的艱難時刻,繼前天日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵台後,今天又有3位美國聯邦參議員代表拜登政府搭乘軍機來台。

羅致政說,今日的記者會上,譚美宣布美國第一批要捐贈給國際社會的疫苗當中,將提供台灣75萬劑。如此一來,加上之前已經進來的15萬劑莫德納,以及日本的124萬劑AZ,六月底之前台灣已經確保有二百萬劑疫苗到手。

羅致政表示,昆斯在致詞時特別感謝台灣在疫情肆虐初期,所提供給美國的各種協助,如今由美國來回報台灣,這代表夥伴盟友之間的互相扶持。

羅致政指出,蘇利文還特別提到台灣所捐贈給美國的上千萬片口罩,他更指著自己現場戴的這個口罩,上面印著「Love from Taiwan」以及兩國的國旗,而他們的訪問象徵「Love from the Americans」。

羅致政說,這話讓人眼睛一亮,因為這個口罩是立法院「台美國會議員聯誼會」去年訂製贈送給美國聯邦參眾議員的口罩,自己身為聯誼會長,看到蘇利文戴著這個口罩,還親自説明意義,真的非常的感動。

羅致政表示,雖然只是3小時的旋風式訪問,但美國人民及政府對台灣的愛,一定會讓台灣人民永遠記在心中,也在患難見真情中,可見台美友誼長存。

(中時 )