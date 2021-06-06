美國參議員譚美(Tammy Duckworth)、昆斯(Chris Coons)及蘇利文(Dan Sullivan)今日率團訪問台灣，並宣布美國將贈予台灣75萬劑疫苗，綠委羅致政表示，美國人民及政府對台灣的愛，會讓台灣人民永遠記在心中。

羅致政指出，在台灣對抗疫情的艱難時刻，繼前天日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵台後，今天又有3位美國聯邦參議員代表拜登政府搭乘軍機來台。

羅致政說，今日的記者會上，譚美宣布美國第一批要捐贈給國際社會的疫苗當中，將提供台灣75萬劑。如此一來，加上之前已經進來的15萬劑莫德納，以及日本的124萬劑AZ，六月底之前台灣已經確保有二百萬劑疫苗到手。

羅致政表示，昆斯在致詞時特別感謝台灣在疫情肆虐初期，所提供給美國的各種協助，如今由美國來回報台灣，這代表夥伴盟友之間的互相扶持。

羅致政指出，蘇利文還特別提到台灣所捐贈給美國的上千萬片口罩，他更指著自己現場戴的這個口罩，上面印著「Love from Taiwan」以及兩國的國旗，而他們的訪問象徵「Love from the Americans」。

羅致政說，這話讓人眼睛一亮，因為這個口罩是立法院「台美國會議員聯誼會」去年訂製贈送給美國聯邦參眾議員的口罩，自己身為聯誼會長，看到蘇利文戴著這個口罩，還親自説明意義，真的非常的感動。

羅致政表示，雖然只是3小時的旋風式訪問，但美國人民及政府對台灣的愛，一定會讓台灣人民永遠記在心中，也在患難見真情中，可見台美友誼長存。

(中時 )