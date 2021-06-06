沒想到年僅22歲的獨行俠後衛東契奇，如今「牌子」已經大到這種地步！東契奇被電視拍到他在季後賽首輪G6末節坐在板凳席上，一邊拍打自己雙膝，一邊對著自家總教練卡萊爾狂嗆，「不是告訴過你，別在不需要的時候喊出暫停嗎？」擺明不給卡萊爾面子。

東契奇膽敢如此誇張嗆聲曾領軍獨行俠拿下2011年總冠軍的卡萊爾，完全只是因為想要遷怒，因為他在末節遭到快艇前鋒里歐納德徹底打爆，尤其到了關鍵時刻，里歐納德好幾次在東契奇面前單打取分，也讓東契奇感到自己面子掛不住。

所以東契奇才會把怒氣發洩在卡萊爾身上，別忘記喊不喊暫停的這個權利，絕對是在身為教頭的卡萊爾身上，而非東契奇，只是卡萊爾當時也沒生氣，選擇直接吞下這股悶氣，畢竟東契奇如今早就成為獨行俠當家一哥，得罪他絕沒好處。

特別是目前獨行俠與快艇打成首輪3比3平手局面，7日凌晨3點30分即將回到洛杉磯進行最後的搶7大戰，東契奇的表現好壞，將會直接衝擊獨行俠能否完成首輪7戰全由客隊贏球的誇張紀錄，只是東契奇的個人形象卻已徹底受損了！

(中時 )