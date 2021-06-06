女子不戴好口罩竟朝餐廳作勢吐痰 老闆霸氣1噴她羞愧逃走（影片取自爆料公社）

1名女子日前未將口罩戴得確實、露出嘴巴，行經一處餐廳時，看見門口有放置垃圾桶，竟還作勢蹲下準備吐痰在桶內，所幸店家老闆即時看到並制止，還連忙拿酒精朝垃圾桶狂噴好幾下，女子之後被怒喝才匆忙離開；網友們看到影像後也留言怒罵女子沒公德心，笑說「噴完要點火才能完全消毒」、「這酒精噴得即時」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的朋友日前傳給他一則影片，影片內容為1間餐廳店家的監視器，當時1名女子口罩未戴好，走在騎樓下經過店家時，看到店家擺放在餐廳戶外廚房的垃圾桶，就索性作勢蹲下，準備朝桶內吐痰，而餐廳老闆在前頭見狀後，馬上不斷揮手要求要求她不能這麼做，接著就拿著手中的酒精朝垃圾桶狂噴了好幾下。

監視器畫面中，該老闆不斷口中不斷唸唸有詞，似乎是不悅該女子欲隨意朝垃圾桶吐痰，女子被制止後也趕緊離開，而老闆後來還走到外頭看已走離的女子，神情相當不悅；原PO事後看到影片後，在文章中指出，「一個路人口罩不戴好，經過人家店舖，看到垃圾桶就想隨口吐痰，不過這個店長跟手速度真的超快，防疫期間不要當破口。」

許多網友看到該老闆即時制止的行為給予大力肯定，留言「噴完要點火才能完全消毒啦」、「這種就直接往他臉上噴了，不要客氣」、「酒精噴得即時」、「店長應該是看到他沒帶口罩就準備好酒精了」、「有些人直接吐痰在地上，可能導致一堆人的鞋子踩到恐成防疫破口」、「給店長一個大大的讚」。

(中時新聞網)