台南市政府總動員 盯緊傳統市場防破口 11:242021/06/06 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市嚴加實施市場實聯制。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土新冠肺炎疫情又攀高峰，台南市佳里區昨天傳出一名攤商確診，唯恐傳統市場淪防疫破口，台南市嚴加實施市場實聯制，市府總動員，由各局處官員分散前往全台南117處公私有市場，支援在市場各出入口處確實執行要求民眾實聯制掃瞄及量體溫、噴酒精。 台南市工務局今天上午第一梯次安排40位人力分別前往溪南、溪北市場為民眾服務，希望做到「防疫無缺口」。民眾普遍都樂意配合市場實聯制，也希望可以安心上市場消費。 市場身分證號分流 北市跟進 台南檢舉南返 時代力量：加深對立又製造疫情破口 (中時 ) #市場 #實聯制 #台南市 #總動員 #傳統市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼、鋼鐵公會普查八大用鋼產業通路 掌握量價變化 15:552021/06/07 財經 「抗疫疲勞」恐致疫情反彈 重症醫揭台灣眼前最大關卡 11:562021/06/07 生活 鼓勵端午不返鄉 雙鐵掀退票潮 04:102021/06/07 財經要聞 台南推端午返郷檢舉獎金 公民團體要求撤回 11:032021/06/07 政治 市集防疫大作戰 經濟部強化五大人流管制措施 20:332021/06/07 財經 《半導體》聯詠DDI優勢不滅 外資續喊買、上看720元 10:182021/06/07 財經 疫情、運費、限電干擾 台塑四寶Q3恐旺季不旺 21:422021/06/07 財經 陸Q1跨境電商營運人才需求 年增近2倍 13:332021/06/07 兩岸 疫苗之前人人平等 林右昌：感謝柯市長再次聽我的話 20:202021/06/07 政治 《汽車股》IKKA-KY前5月營收增近2成 沾光日車營運可期 11:432021/06/07 財經 宜蘭購買疫苗經費 全數轉作紓困 15:552021/06/07 生活 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 憂南北返鄉潮再爆大規模群聚 醫：台灣現在只有兩種人 - 生活 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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