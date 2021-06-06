本土新冠肺炎疫情又攀高峰，台南市佳里區昨天傳出一名攤商確診，唯恐傳統市場淪防疫破口，台南市嚴加實施市場實聯制，市府總動員，由各局處官員分散前往全台南117處公私有市場，支援在市場各出入口處確實執行要求民眾實聯制掃瞄及量體溫、噴酒精。

台南市工務局今天上午第一梯次安排40位人力分別前往溪南、溪北市場為民眾服務，希望做到「防疫無缺口」。民眾普遍都樂意配合市場實聯制，也希望可以安心上市場消費。

(中時 )