經濟部6日宣布即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施，在一周兩波梅雨連續助攻下，德基水庫從原本幾近見底，上周日蓄水率僅1.27％， 6日水位來到1336.39公尺，蓄水率上升至9.15％，蓄水量達1705萬噸，一周以來，水庫進帳高達1400萬噸，水位上升14公尺，非常可觀。

德基水庫在梅雨鋒面未報到前，水庫幾近見底，上月30日蓄水率僅剩1.27％，水位為1322.4公尺，蓄水量237萬噸，上週日第一波梅雨來襲，德基水庫地區連續2天降雨，日平均降雨量破100毫米，水庫有明顯進帳，水位上升至1330.58公尺，蓄水率大躍進約為5.5％，蓄水量達1000萬噸左右。

近日彩雲颱風及梅雨鋒面再度帶來豐沛雨量，德基水庫今日早上7時，水位來到1336.39公尺，蓄水率為9.15％，蓄水量為1705萬噸，進水量為41cms；在連續兩波梅雨的助攻下，相較於上個月底，德基水庫蓄水率攀升8％，水位大幅上升14公尺，蓄水量也增加了1400萬噸，進帳非常可觀。

(中時 )