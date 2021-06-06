新北市淡水警分局上午持續配合區公所執行管制，防止人流群聚。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局上午持續配合區公所執行管制，防止人流群聚。（淡水警分局提供）

新北市染疫確診人數居高不下，中央流行疫情指揮中心5日公布新北市新增229例本土案例，傳統市場仍舊是確診足跡最密集的區域，有鑑於今（6日）為端午連假前的星期日，恐將湧入採買人潮，為有效控管市場人流，淡水警分局上午持續配合區公所於淡水區清水街、中山路8巷、民族路及三芝區中山路一段等傳統市場的出入口及周邊路口，勸導民眾落實實聯制、禁止試吃外，也全面管制採買之汽、機車進入，避免人潮與車潮交織，形成防疫的破口。

新北市疫情持續升溫，染疫確診人數不斷上升且有擴散趨勢，尤其端午節將至，採買民眾勢必增加，恐造成染疫的溫床，淡水警分局自5月26日起編排穿戴防護裝備的員警在淡水區清水街、中山路8巷、民族路及三芝區中山路一段市場出入口實施管制汽、機車及宣導民眾落實實名制，另外針對人潮較多的攤販集合區執行稽查，落實人群分流、量測額溫、實聯制登記、強制戴口罩、酒精消毒及保持社交距離，不讓市場成為防疫的破口。

淡水警分局表示，傳統市場採買民眾摩肩擦踵，無法保持安全社交距離，容易造成病毒傳染鍊，5日三重區的水流市場因無法管制人流，被新北市場處開出稽查單，並強調「不做好就關門」，藉此呼籲民眾與攤商配合警方及區公所人員的防疫管制措施，齊心抗疫渡過難關。

(中時 )