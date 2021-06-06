知名牙材商「鼎興集團」負責人何宗英，因2008年資金出現缺口，被控勾結牙醫師以支票或不實合約，8年共向13家銀行、租賃業者詐貸37億7488萬元，台北地院今年3月依《銀行法》等罪重判何徒刑18年、財務主管江美玉判刑22年，2人均提上訴，台北地院為使日後審判程序順利進行，諭知2人再境管8月。

判決指出，何宗英因妻子是基隆顏家第三代，而與永豐餘第二代何政廷、華南金控副董事長林明成，均是姻親連襟關係。檢方指控，2008年鼎興集團出現資金缺口，營運發生問題，何宗英等人為維持集團運作，由江美玉向9家牙醫診所、醫院牙科部借用醫師個人或診所簽發的支票，向9家銀行、4家租賃公司詐貸。

由於何宗英在牙醫界、銀行界關係良好，有些牙醫師基於人情，無償出借支票，但也有牙醫貪圖每次借票可得30萬至100萬元的報酬，出借支票。涉案牙醫師從2008到2016年間提供40多張至400多張，總額各為3000多萬到8億多元不等的支票，配合鼎興集團詐貸。

台北地院3月依《銀行法》等罪重判何男徒刑18年、財務主管江美玉判刑22年，2人提上訴。台北地院裁定何、江自6月11日起延長限制出境、出海8月。

(中時 )