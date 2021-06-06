新北市中和警分局配合中和區公所加強傳統市場人流管控。（中和警分局提供）

新北市中和警分局配合中和區公所加強傳統市場人流管控。（中和警分局提供）

新北市中和警分局配合中和區公所加強傳統市場人流管控。（中和警分局提供）

為加強防堵新冠肺炎疫情，新北市中和警分局全力配合市府政策及區公所各項相關防疫措施，勤前叮囑同仁「非必要以不近距離接觸民眾」為原則，以執勤安全為重。

勤務自6月1日起至6月6日止，共動用警力72名（含保大警力41名）及義交28名，針對各集合攤販市集出入口，配合中和區公所及各攤區自治會人員執行車輛及人流管制，並落實「實名制及保持社交距離」加強宣導，就轄內錦昌、文元、勝利、福美、華新、福和、民德、華泰、景新等9處早市及連城、大勇、和平等3處黃昏市場，共計12處傳統市場。

中和警分局表示，加強易造成人潮聚集之攤集區加強防疫稽查，避免造成防疫破口，除不斷加強宣導防疫措施外，並針對未戴口罩者、室外10人以上之聚會，視狀況運用警笛進行勸導、驅散等作為。

中和警分局呼籲，民眾防疫期間配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守社交距離的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，齊心防疫，嚴防疫情擴散，降低感染風險。

(中時 )