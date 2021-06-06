「封城與停工的警鐘正在響起。」台大癌醫中心分院副院長王明鉅表示，苗栗京元電群聚案已有逾140人確診，其中有80位是移工，新北中和印刷廠也有8位移工染疫，「這2個數字才是最可怕」，並認為以目前的狀態來說，三級警戒恐已控制不住。

王明鉅今（6）日稍早在臉書分析，苗栗京元電群聚感染已有逾140人確診，全國新冠肺炎確診死亡人數也超過224人，死亡率高達2%，台灣2400萬人裡，到底有多少比例的人口感染新冠肺炎，沒人知道，「因為我們根本沒有大量篩檢的能力」，只能被動地等待患者快篩、篩檢。

王明鉅坦言，死亡人數變多的確很可怕，但最可怕的是，京元電群聚已至少有80位移工確診、新北中和印刷廠也有8位移工染疫，「這2個數字才是最可怕的」。他認為，移工語言不通、身分不易辨識，在台灣沒有戶籍親友，行蹤無法掌握，若是在工廠上工者，居住環境大多是大通鋪式的宿舍，形成新冠病毒爆炸式感染的最好溫床。

另外，移工絕大多數都是年輕人，無論指揮中心有再多的規範、管理，都不可能禁絕移工和朋友間的接觸，再加上長照者需要家庭移工、中小企業需要移工人力，數十萬的外籍移工在台灣存活空間非常大。

即便全體國人每天都乖乖在家，規律地上班下班，但仍然有數十萬很可能已確診的人天天在移動，聚在一個大宿舍房間，頻繁地與熟識的人接觸。王明鉅擔憂地說，在這樣的情況下，三級警戒的強度夠嗎？「我很悲觀的認為，不可能」。

王明鉅說，單單只靠著保持三級警戒不封城，希望能一直撐住讓感染者人數不要瞬間大增，「我認為能達成的可能性愈來愈低了」，應立即建立超高能量的病毒採檢及PCR能力，才有可能開始做好準四級準備。

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(中時新聞網)