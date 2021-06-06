大雨狂襲高雄！3車誤闖地下道慘滅頂駕駛驚恐逃生 各區積淹水慘況曝

受到滯留鋒面影響，氣象局今早針對台南市、高雄市、屏東縣發布大豪雨特報，瞬間大雨讓高雄四處傳出淹水災情，其中前鎮區中山地下道南北向都已拉起封鎖線，但還是有3輛汽車受困其中，水深幾乎快要滅頂，所幸消防局緊急到場救援，將3名駕駛順利救出。

高雄連夜出現強降雨，許多民眾一早出門就看見道路淹水的慘況，其中鳳山區、旗津區、前鎮區、小港區等區域更是重災區，不少路段都已嚴重積水，像是中華路及凱旋路交叉口、文衡路、建國路等地水淹及膝，更有高速公路交流道大淹水，造成交通大打結。

高雄市消防局接獲消息後立刻派員救援，3名受困駕駛已被順利救出。(圖/擷取自中天新聞)

另外，小港機場旁的中山地下道也出現淹水情況，水深幾乎要滅頂，並驚傳有2台汽車受困在內，有拖吊業者發現後，想要進入救援，也不幸受困，共計有3台車輛泡水在地下道中，而地下道南北向也拉起封鎖線，避免再有其他車輛誤闖。

高雄市消防局接獲消息後，緊急派員前往現場救援，消防員身著潛水衣和救生圈，涉水將受困3人緩步帶往安全區域，其中1名男子被帶出時仍心有餘悸，透露自己是在約8點10分時進入地下道，因為當時看水深還不高，就跟著前車一起進入，沒想到竟會將自己帶入險境中，差點滅頂。

(中時新聞網)