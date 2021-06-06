社寮派出所所長林穎與員警，深夜冒著大雨排除路障，以民眾安全為優先考量積極處理，竹山分局將給予表揚。（竹山分局提供／盧金足南投報導）

南投竹山鎮100線是竹山往返集集及鹿谷主要道路，路樹不敵大雨傾倒，員警冒雨徒手清理。（竹山分局提供／盧金足南投報導）

員警持簡易工具，在大雨中徒手清理傾倒路樹障礙，費了近2小時終完成清理，恢復雙向通行。（竹山分局提供／盧金足南投報導）

苦旱之後逢豪大雨，造成南投縣內部分路段交通受阻，其中，竹山鎮100線是竹山往返集集及鹿谷主要道路，路樹不敵大雨傾倒，當地無路燈等照明設備，下大雨視線極為不佳，警方擔心如不即時排除，恐影響往來人車安全，社寮派出所獲報立即出動，通報道路主管機關派員排除，也立即徒手清理路樹到6日凌晨，快速恢復雙向通車。

連日豪大雨造成南投縣內部分路段交通受阻，影響行車安全，竹山分局社寮派出所接獲報案，深夜冒雨不畏艱難，即時排除路樹傾倒影響主要道路交通狀況，在防疫期間員警仍全力維護道路交通安全。

5日晚上10時許，竹山鎮投100線4.6公里的產業運輸道路，集集往竹山方向，因大雨造成路樹傾倒，影響道路通行，社寮所接獲報案後，社寮派出所所長林穎與警員林婉萱立即前往處理，到場後用交通錐管制現場，警示行經駕駛人注意安全，通報道路主管機關派員排除。

由於投竹山鎮100線是竹山往返集集及鹿谷主要道路，路樹傾倒地點，並無路燈等照明設備，且下大雨視線極為不佳，警方擔心如不即時排除，恐影響往來人車安全。

林穎及其他員警即持簡易工具，在大雨中徒手清理傾倒路樹障礙，費了近2小時終完成清理，恢復雙向通行。

竹山分局表示，目前正值疫情嚴峻期間，員警投入防疫工作，巡查公告禁止營業場所、人群聚集地點及維護醫院安全等勤務，對於交通、治安及為民服務工作沒有絲毫鬆懈。

對林穎等人冒著大雨徒手清理路樹，快速恢復道路通行，以民眾安全為優先考量積極處理，展現熱忱為民服務精神，竹山分局將給予表揚，也呼籲民眾大雨天行駛應減速慢行，確保行車安全。

(中時 )