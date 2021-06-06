台鐵局6日表示，受疫情影響，端午節假期（6月11至6月14日）訂票遭大量退票，自5月14日開放訂票以來，售票張數已由13.6萬張遽減至3.3萬張，退票率約7成6，且每日仍有持續退票；預估端午節假期售票張數可降至3萬張以下，每日各線順行、逆行對號列車平均搭乘率均低於2成，搭乘率將遠低於中央流行疫情指揮中心總量管制目標。

台鐵表示，端午節假期搭乘率將再降低。查6月11日下班後至6月12日上午所有南下對號列車，台北地區往高雄地區目前僅售出59張車票；6月14日下午以後北上對號列車，高雄地區往台北地區僅售出57張車票，而且還在持續退票中。

台鐵表示，疏運期間僅少於10班對號列車搭乘率超過2成，且已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形，必要時會將這幾班車改用座位數較多的大編組車廂，或於附近時段加開列車，引導旅客改乘，以分散人潮。台鐵局也配合指揮中心政策，呼籲旅客於疫情嚴峻時期不要外出移動，共同防堵疫情擴散。

(旺報 )