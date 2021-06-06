對於日本美國捐贈疫苗，國民黨立委賴士葆表示，不管是來自日本或是美國捐贈的疫苗我們都心存感恩與感謝，因為這是救命物資，即便杯水車薪，但是多一個人施打疫苗就是減少一個人被感染的風險。但如果政府又拿其他理由卡住BNT的進口，台灣人民的憤怒將會到達最高點，會永遠記住這筆賬的！

賴士葆質疑，郭董等民間團體要捐贈的疫苗過去一再的被蓄意阻撓，這樣的行為就是與台灣人民為敵。最新的消息是：食藥署要拚下周通過嬌生與BNT緊急授權，這是否代表郭董要捐贈的500萬劑BNT進口有望，全民都在看？

賴士葆指出，目前疾情仍然嚴峻，確診和死亡人數仍然居高不下，昨天的死亡人數更創了37人的新高，如果下週衛福部或食藥署又拿其他理由卡住BNT的進口，台灣人民的憤怒將會到達最高點，會永遠記住這筆賬的！

網友也留言表示，「曾經是亞洲四小龍的台灣竟然會面臨這樣的處境！真是無言」、「希望政府不要再有意識形態作祟了！讓所有善心人士捐贈的國際認證疫苗能順利進來，以解燃眉之急」、「請問民進黨～究竟要多少死亡證明書，才能換政府的原廠授權書？」

(中時新聞網)