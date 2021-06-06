台灣新冠肺炎疫情持續延燒，每天都有數百確診數，已經連爆多日，雖未飆破三位數以上，但卻也始終降不下來，全台三級警戒已持續3週，當局不斷呼籲眾人非必要別出家門，但端午連假即將到來，又爆出移工群聚感染事件，讓眾人相當焦慮，而在這個敏感時期，藝人謝竟爆身體出狀況，一醒來就喉嚨不適，讓網友大驚。

近日終於回歸演藝工作正軌的謝忻，不但全方位發展，在主持、直播、業配等方面都有好表現，她也積極經營社群，分享生活點滴，以及鍛鍊有成的好身材，最近因為台灣本土疫情嚴峻，謝忻也不時關心相關事件，得知日本「即時雨」火速贈送疫苗來台，謝忻也透露整家子的感謝之情，還笑曝媽媽比她還懂感恩，已經訂好明年過年飛日本的機票，揚言「疫情結束之後，就是日本的感謝祭」。

謝忻驚曝一早醒來竟失聲，喉嚨沙啞，讓人大驚。(取材自謝忻IG)

不料「日本報復性旅遊」還沒去成，謝忻身體先出了狀況，她昨(6/5)在IG發布限時動態，表示自己一早醒來腦子還很不清楚，但先察覺到喉嚨有異狀，竟然失聲了，她素著一隻臉拍片，躺在床上虛弱說早安，「又是一個全新的一天，不一樣的是，我燒聲(沙啞)了，也不知道為什麼」，唯一值得慶醒的，是嗅覺還在，這個消息立刻引發網友躁動，還好之後謝忻又更新貼文，解釋之所以會沙啞，是因前一晚《綜藝大熱門》播出她和大根參加的猜歌比賽，她邊看邊跟著唱，才會這樣，排除了染疫的可能性。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)