今年國中教育會考補考今天舉行第二天考試，應參與本次考試考生共625名（計大陸考場441名考生及184名解除居家檢疫及居家隔離之考生），上午第一節為自然科，缺考人數為16人，到考率為97. 44％，未額外啟用第二類備用試場。考生進入考場皆量測體溫，並全程佩戴口罩應試，整體秩序良好。

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(中時 )

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