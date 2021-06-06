國中會考補考第二天 第一節到考率97.44％ 11:342021/06/06 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年國中會考補考，面對疫情，每間試場僅安排1到3位考生。（教育部提供／林志成台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年國中教育會考補考今天舉行第二天考試，應參與本次考試考生共625名（計大陸考場441名考生及184名解除居家檢疫及居家隔離之考生），上午第一節為自然科，缺考人數為16人，到考率為97. 44％，未額外啟用第二類備用試場。考生進入考場皆量測體溫，並全程佩戴口罩應試，整體秩序良好。 退票潮！端午節連假台鐵乘坐率只剩5.07％ 2天73死 死亡率飆到2.4％ 蘇一峰揭殘酷原因 (中時 ) #國中會考 #考生 #補考 #第一節 #到考率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大學指考延期 改至7／28至7／30舉行 14:222021/06/07 生活 三級警戒再延長至6／28 大學指考如期舉行 12:052021/06/07 生活 單日新增＋校正回歸 本土確診＋343 台灣染疫致死率2.4％ 高於全球 04:102021/06/07 焦點要聞 行政院拍板：全國三級警戒延長至6月28日 10:512021/06/07 政治 停課到暑假 中市期末考取消筆試、彈性處理 16:232021/06/07 生活 大陸高考登場 千萬考生防疫不馬虎 04:102021/06/07 產業財經 因應延長停課 台南公布取消國中小在校生期末定期評量等配套措施 17:212021/06/07 生活 陸高考今開考 家長穿旗袍祝福 15:182021/06/07 兩岸 樹德家商繁星12人摘星 6人錄取國立科大 15:082021/06/07 寶島 指考延到7月底 家長、老師：考生很折磨 16:522021/06/07 生活 星象引發婚姻危機 唐綺陽點名4星座注意感情問題 06:302021/06/07 運勢 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 憂南北返鄉潮再爆大規模群聚 醫：台灣現在只有兩種人 - 生活 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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