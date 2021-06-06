美國參議員譚美（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）及蘇利文（Dan Sullivan）今日（6日）率團訪問台灣，並宣布美國將贈予台灣75萬劑疫苗，對此，徐巧芯感謝美國的援助，但直言現在疫苗依舊不足，只能期望後面還有國家願意持續支援，並指出，台灣現防疫即使盟友協助還不足以度過難關，就是政府疫苗以及3+11的決策錯誤所致。

對於美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，徐巧芯隨即在臉書發文表示，謝謝美國的疫苗，在台灣如此缺乏疫苗之時，任何人送來的救援，不管多還是少，「我們都誠心感謝」。

徐巧芯詢問，為何台灣會從防疫優等生，突然崩跌到需要盟友協助還不足以度過難關？她想大家都知道，來自於疫苗政策以及3+11的錯誤決策，政府的責任並不會因為友邦的協助就能夠像「消消樂」一樣劃掉，因為200多位離開的同胞需要一個交代，在野黨的使命，就是不斷的緊盯疫苗進度，替人民發聲直到每一位公民都能選擇自己合適的疫苗施打。

針對台灣疫苗現況，徐巧芯稱，440萬是一個門檻，可以供台灣65歲以上的老人施打一劑，加上這75萬仍然不足，現只能期望後面還有國家願意持續支援，目前台灣確診老人死亡率已經高達33%，已有不少縣市政府將大型施打計畫建置完畢，建請政府盡快開放65歲以上長者可預約施打。

許多網友也在其po文底下留言表示，「感謝美國和日本的援助，台灣加油」、「感謝美國每一劑捐贈台灣的疫苗」，另有網友表示，「美、日捐疫苗，涕零跪謝，但對郭台銘捐500萬劑疫苗百般刁難；靠捐贈疫苗，已經夠丟臉的，還在繼續搞認知作戰，大內宣稱很偉大」。

(中時新聞網)