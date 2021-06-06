台北市長柯文哲5日開出第一槍，宣布台北市民在北市各大小醫院接種新冠疫苗全面免費，掛號費、診療費一律免付，隨後中央急跟進全民免費。柯6日上午在防疫會議又說，診所要參加也可以，他沒意見，反正算多少錢，市府就補給診所。

柯文哲說，第一、不同的醫院會收不同的錢，很麻煩，因水往低處流，若還要收掛號費，民眾一定跑到不用錢的醫院去打，會造成大家困擾，到時候就沒辦法很有效地使用這個產量。

柯說，第二、行政成本變得很麻煩，因為民眾還要先掛號什麼的，所以對他來講，只要健保卡插上去，中央系統會針對疫苗專案來看，就知道有打沒打過、打幾次、什麼時候打，這樣便很容易解決。

柯說，所以為避免那種困擾，乾脆都不用錢，醫院打一個，市府就給醫院多少錢，醫院覺得划算再來參加，不划算就不要參加，若打一個，市府就固定給多少錢，用生產線的概念，自然會從效率最高開始用，一直用到效率不高的地方，政治上要減少行政成本。

他也提到，他態度是這樣，不管中央給多少錢，北市府就是打幾個人頭、給醫院多少錢，這樣最簡單，不用再去算那個護理師薪水給多少，那很難算，乾脆都用人頭費。北市衛生局疾病管制科長余燦華也說對，這樣最省行政成本。

最後，柯也說，如果診所要來參加，他也沒意見，看打幾個，反正都有紀錄，市府就算多少錢給診所。

(中時 )