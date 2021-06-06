40歲袁姓男子趁疫情期間在新北市偷竊機車、零錢箱，蘆洲警分局獲報上月29日循線前往逮人，他還與另外4名友人疑似要群聚吸毒。（翻攝畫面）

偷竊通緝犯 還群聚吸藥 警怒:別想趁著疫情做亂！

40歲袁姓男子趁疫情期間在新北市偷竊機車、零錢箱，蘆洲警分局獲報上月29日循線前往逮人，他正與另外4名友人群聚疑似要吸毒，經查袁嫌共犯下17件竊案，訊後被依法送辦，另外疫情期間群聚，將函報衛生局裁罰，最重處以30萬元罰緩。

據悉，袁嫌為竊盜通緝犯，平時居無定所四處遊蕩，蘆洲警分局獲報近期內轄區有多起機車失竊及零錢箱遭竊，組成專案小組偵辦。

警方於上月29日晚間6時許，循線在三重區泉州街一帶查獲袁嫌，並擴大清查袁嫌共犯下7起零錢箱竊盜案及10起機車竊盜案，訊後依竊盜、違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

此外，警方查緝時袁嫌正與另外4名友人群聚疑似要一起吸毒，5人都被依違反《傳染病防治法》依法函報衛生局裁處，最重將處30萬元罰緩。

蘆洲分局長張國哲表示，疫情期間治安沒有假期，面對嚴峻的疫情襲來，警方責無旁貸全力協助防疫工作，但治安的本業也定會全力以赴，面對在防疫期間犯下不法罪行的犯嫌，警方將以科學辦案方式，迅速將犯嫌逮捕歸案，讓趁疫作亂的犯嫌，接受法律最嚴厲的制裁。

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(中時 )