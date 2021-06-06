中央氣象局預報顯示，今(6)日由於仍受鋒面影響，中小尺度對流持續移入，南台灣下午仍需慎防短延時強降雨，有大雨甚至豪雨出現機率，今日0時起累積雨量截至上午10時，以屏東佳暮測站547.5毫米居冠，累積雨量相當可觀，今日午後南部地區要留意短延時強降雨帶來的大雨或豪雨，晚間雨量則將趨於緩和。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，昨天深夜到現在受到中小尺度對流移入，造成南部不斷降雨，氣象局昨起至今已發布7則細胞廣播，顯示南台灣雨量十分驚人，由於南台灣是這波鋒面的降雨熱區，也對台南以南縣市發布6則細胞廣播。

根據氣象局統計，今日截至上午10時累積雨量部分，以屏東547.5毫米居冠，台南421.5毫米次之，高雄356毫米排名第三；時雨量部分，排名高雄大寮有127.5毫米降雨量，屏東佳暮3小時也有216.5毫米，顯示短延時強降雨容易帶大雨甚至豪雨，為南台灣帶來的雨量十分可觀，也有些淹水現象。

林秉煜表示，目前仍有對流持續從海峽移入，加上今天鋒面依舊在台灣上空，中部以北沿海地區下午仍有明顯降雨，南部則要留意短延時強降雨帶來的大雨或豪雨，不排除甚至有大豪雨出現機率，今日下午14時到傍晚這段時間，南部地區雨勢可望舒緩一些，持續性降雨的情況也會出現較多空檔，今夜明晨雖然南部地區雖然還是有明顯雨勢，但跟今天白天相比已有緩和。

林秉煜說，周一(7)鋒面稍微北抬，南部中午過後仍有局部大雨，周二(8)鋒面北移至北部海面，環境風場轉偏南風，除了南部、東半部有局部降雨外，其他地區也要留意午後雷陣雨的天氣型態。

(中時 )