本土疫情持續擴散，全國提高到第三級警戒，演藝圈許多工作都停擺，藝人郭書瑤（瑤瑤）也在家乖乖防疫，昨（5日）貼出兩張半身照，肌肉炸裂的好體態吸引2.6萬網友按讚！

長時間待在家中，許多民眾都少了打扮的動力，但對郭書瑤來說，在家還是要光鮮亮麗，她在社群網站PO兩張自己的美照，只見她綁著高馬尾，臉上化著明顯的妝容，身穿純白色的短版上衣，上面還有挖空設計小露香肩，下身搭配水藍色牛仔褲，當她一抬起手，短版衣跟著往上移動，不僅露出無贅肉的ㄦ字腰，竟然還有結實的11字川字肌，郭書瑤俏皮的問大家：「在家這樣穿可以嗎」上萬網友馬上被好身材吸引，短短不到一天就有2.6萬人按讚，就連身材也很好的女星安心亞都驚艷了，大呼：「很可以！」郭書瑤笑回：「妳我可以。」演員孫可芳則開玩笑留言：「這個腹肌，可以外送一塊給我嗎？」郭書瑤打趣回應：「把妳室友送我，妳就會有腹肌了」。

不只如此，郭書瑤在IG限時動態加碼一張辣照，她雙手舉高碰馬尾，徹底讓白色短版衣更往上移，不僅完美展現厲害的腹肌，還意外洩漏黑色的內在美，俏麗又性感的模樣給足粉絲福利，怪不得留言區暴動連連，網友忍不住大讚：「非常可以」、「在家這樣會太美」、「那個腰...太瘦了吧！！不合理」、「在家穿這樣也不錯看」。

(中時新聞網)