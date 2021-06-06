指揮中心宣布全民未來可免費接種疫苗。國民黨主席江啟臣今日表示，但疫苗在哪？數量夠嗎？什麼時候可以打？這才是大家現在想問的問題。此時此刻是在跟時間賽跑，支持發展國產疫苗，但現在緩不濟急，連二期都還沒解盲，更需要具國際認證的疫苗。今天3位美國參議員訪台，台灣正是需要人幫助的時刻，他呼籲蔡英文總統不要基於其他考量不敢說出口：「Taiwan Needs Helps」。

江啟臣強調，台灣急切需要疫苗，在最短時間內要達到群體免疫，疫苗數量最低要3千萬劑以上。近日疫情爆發於高科技產業聚落，這些被稱為「護國神山群」的上下游產業鏈，在國際上扮演關鍵角色，產值可達兆元，供應鏈若被疫情攻破，恐怕影響的不只是台灣經濟，而是全世界。

江啟臣表示，幫助台灣就是幫助全世界，他在昨晚寫了一封給蔡總統的公開信，呼籲總統在與美國參議員見面時，應為台灣爭取更多疫苗。目前美國及日本都宣布贈送台灣疫苗，非常誠摯感謝，但政府也要另外告訴大家，究竟已購買的疫苗何時到貨？何時能人人打疫苗？這是蔡政府一直無法向外界說明清楚的，因為政府資訊不公開、不透明，機場才會湧現急著出國打疫苗的人潮，這是政府的問題。

江啟臣認為，現有疫苗數量要達群體免疫，可說杯水車薪。但政府在疫苗取得上卻相對消極，尤其對民間捐贈，政府的態度不只沒有積極協助，還搬出一堆法規命令加以阻撓。把關與廣納善意並不同，如願廣納善意，則應予以更多行政協助。

疫情持續延燒，第一線醫護人員也承受極大壓力。江啟臣號召民眾今日中午12點於網路上傳手拿「挺醫護、要疫苗」的照片及影片，既然無法上街頭，就在網路快閃，一起展現民意，除了挺第一線辛苦的人員，也告訴政府將意識形態、政治放兩邊，專心做好防疫工作。

(中時 )