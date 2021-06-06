台中市豐原區一名7歲黃姓男童在校外學習柔道，卻遭何姓教練施予過重訓練，一度瀕臨腦死昏迷至今已46天，台中地檢署4日偵結，依重傷害罪嫌將其起訴。而黃父在個人臉書發文，透露他1日剛過了生日，願望只有一個，「希望兒子平安健康醒來。」

黃父5日在個人臉書發文，寫下自兒子受傷至今已45天，並說，「我的兒子很勇敢也很堅強，這段期間持續有許多網友在黃爸爸臉書上為他祈福、加油打氣！黃爸爸很感恩，有你們的加油，相信他會越來越進步。」

黃父也說，他1日才剛過生日，但今年的生日願望只有一個，就是希望兒子平安健康醒來，「這是爸爸最開心的一件事情，相信爸爸的願望一定會實現。」；黃父特別感謝，不停為兒子加油的網友，也謝謝豐原醫院醫護人員這些期間的用心照顧。

回顧此案，檢方起訴指出，今年4月21日晚間，黃童與11歲廖姓學員對練柔道，何姓教練要求黃童做100下雙吊袖遭拒，之後改為50下又被拒絕，何男遂以柔道招式壓制黃童，最後黃童做了30下雙吊袖後躺在地上，遭何恐嚇「3秒不起來就加1下」，黃童起身並罵「教練是大笨蛋」後，做了2下雙吊袖再度躺在地上。

不料，何男竟衝過去對他過肩摔、丟體、拋摔及壓制，黃童雖大喊頭痛，但何男回稱「係假欸」，繼續重摔十多下，而黃童遭虐後身體不適嘔吐，何男清理現場後又對黃童施虐，導致黃童因頭部多次撞擊地板而癱躺在地，送醫診斷為顱內出血、中樞衰竭，至今昏迷。

何姓教練堅稱是正常訓練，但檢察官認為，他明知黃童只是7歲孩童，還沒學好基本動作、護身倒法，卻指使學員與其對練，甚至親自下重手，依對兒童傷害致重傷罪起訴並請加重其刑。

(中時新聞網)